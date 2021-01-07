Brahim Darri BB Erzurumspor ile anlaştı!

Sezon başında yaptığı transferler ile adından söz ettiren Fatih Karagümrük kadrosuna kattığı Brahim Darri’yi göndermeye karar verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Darri’nin BB Erzurumspor ile anlaşma sağladığı ve ilerleyen günlerde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

9 Kasım’da Fatih Karagümrük’ten ayrılma kararı alan 26 yaşında ki Fas kökenli Hollanda vatandaşı Brahim Darri’nin BB Erzurumspor ile anlaşma sağladığı açıklandı.

Sol kanat oyuncusu olan Darri görev verilmesi halinde kanat forvet ve sağ kanat mevkilerinde de görev alabilirken oyuncunun sezon başında Fenerbahçe’nin gündeminde olmasına rağmen Fatih Karagümrük takımı ile anlaşmıştı.