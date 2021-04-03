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Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, var mı yok mu?

Bugün Galatasaray maçında Boupendza'nın yer alıp almayacağı merak ediliyor. Attığı goller ile dikkatleri üzerine çeken Boupendza'nın, koronavirüs olduğuna dair iddialar yer almaktadır. Futbolcu, Galatasaray maçında yer alacak mı araştırılmaya başlandı. Hatayspor'dan açıklama geldi. Tüm detaylar haberimizde..

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:59
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, var mı yok mu?
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Aaron Boupendza, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Hatayspor da oynayan Boupendza’nın , bu akşam Galatasaray ile olacak mücadelede yer alıp almayacağı merak ediliyor. Hatayspor’un gol makinesi olan Boupendza, 26 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Futbolcu, ilk yarıdaki maçta sakatlığı sebebi ile oynamamıştı. Şimdi ise koronavirüs olduğu için oynamayacağı konuşulmakta. Hatayspor’un basın sözcüsü olan Rahmi Vardı, tüm iddialara cevap verdi. Vardı ‘ Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını maç saatine yakın göreceğiz’ dedi. Hataysporlu idareci Gabon Milli Takımı ardından Boupendza’nın Türkiye’ye gelmesi ile şunları da açıkladı; ‘ THY kesinlikle akredite olduğunuz yerden test istiyor. Dolayısıyla dün geldiği için testinde bir şey yok. Elimizde belgelerimiz var. Uluslararası akredite olan yerde test yapıldı. Türkiye’ye sabaha karşı geldi, tekrar test yapıldı ve sonuçlarını bekliyoruz.’ 



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
HataysporBoupendza
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