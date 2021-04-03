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Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Boupendza sakat mı?

Bu akşam oynanacak Hatayspor Galatasaray maçında Boupendza’ın oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı, Hatayspor’un başarılı oyuncusu Boupendza’nın koronavirüse yakalandığını duyurarak Galatasaray maçında oynamayacağını söyledi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 18:13
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Boupendza sakat mı?
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Bu akşam Antakya Atatürk Stadı’nda Galatasaray’ı ağırlayacak olan Hatayspor karşılaşmasında Aaron Boupendza’ın oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Hatayspor kulübü basın sözcüsü Rahmi Vardı, Gobonlu forvet oyuncusu Aaron Boupendza’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Covid-19’a yakalanan Boupendza Galatasaray ile oynanacak olan maçta yer almayacaktır. Rahmi Vardı, Türk Hava Yolları’nın kendilerinden Covid-19 test sonuçlarını istediğini ellerinde belgelerin bulunduğunu ve oyuncuların ise sabaha karşı Türkiye’ye geldiğini söyleyerek bundan sonra kararı teknik direktör Ömer Erdoğan’ın vereceğini açıkladı. Boupendza’nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı teknik direktör Ömer Erdoğan verecektir. 

Hatayspor ve Galatasaray maçının muhtemel 11’i

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong,Pablo,Mesut, Ribeiro, Aabid, Sackey, Akintola, Muhammed Mert ve Kamara

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Ömer, Saracchi, Etebo, Emre Akbaba, Arda, Fenandes, Mohamed, Falcao 



Son Güncelleme: 03.04.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayHataysporBoupendzaMaç
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