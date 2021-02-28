İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Boupendza Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hatayspor'dan Boupendza ve Fenerbahçe açıklaması

Hatayspor’un golcüsü Boupendza Fenerbahçe’ye transfer olacak mı sorusu gündem olmuştu. Hatayspor’dan Boupendza ve Fenerbahçe açıklaması geldi.

28 Şubat 2021 Pazar 01:02
Boupendza Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hatayspor'dan Boupendza ve Fenerbahçe açıklaması
Takip Et:

Süper Lig’in flaş ismi Aaron Boupendza, 18 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu devre arası transfer döneminde de büyük takımların gündemindeydi. Gabonlu golcü geçtiğimiz günlerde Rusya takımlarından Krasnodar ile anlaşmış ancak transfer son anda yatmıştı.

Hatayspor, Boupendza’nın mali şartlarda anlaşamaması üzerine Krasnodar’a gitmek istemediğini ve oyuncunun önceliğinin Türkiye’de kalmak olduğunu duyurdu.

Bu açıklamanın ardından golcü oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmaya başladı. Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı, katıldığı bir programda Fenerbahçe’nin Boupendza için teklifte bulunduğu ancak kabul etmediklerini ifade etti.

Rahmi Vardı, Boupendza’nın Fenerbahçe’de forma giymek istediğini de sözlerine eklerken, beklentilerinin 10 milyon Euro olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BoupendzaFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021

Popüler Haberler

Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
Starlink uydu interneti nedir, nasıl çalışır?
Zuhal Topal'dan yeni sezon için yarışmacı başvurusu paylaşımı
The Taste Yarışması Juri Şemsa Denizsel Kimdir? Şemsa Denizsel Hakkında Bilgiler
Bahar Süer kimdir? Geçmişte hangi dizilerde oynadı?
Kredi kartı iptal ve kapatma yöntemleri
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.