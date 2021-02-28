Boupendza Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hatayspor'dan Boupendza ve Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig’in flaş ismi Aaron Boupendza, 18 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu devre arası transfer döneminde de büyük takımların gündemindeydi. Gabonlu golcü geçtiğimiz günlerde Rusya takımlarından Krasnodar ile anlaşmış ancak transfer son anda yatmıştı.

Hatayspor, Boupendza’nın mali şartlarda anlaşamaması üzerine Krasnodar’a gitmek istemediğini ve oyuncunun önceliğinin Türkiye’de kalmak olduğunu duyurdu.

Bu açıklamanın ardından golcü oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmaya başladı. Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı, katıldığı bir programda Fenerbahçe’nin Boupendza için teklifte bulunduğu ancak kabul etmediklerini ifade etti.

Rahmi Vardı, Boupendza’nın Fenerbahçe’de forma giymek istediğini de sözlerine eklerken, beklentilerinin 10 milyon Euro olduğunu söyledi.