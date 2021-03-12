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Boupendza-Fenerbahçe ile anlaştı mı? FB Boupendza iddiaları doğru mu?

Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza transfer mi oluyor? Fenerbahçe ile anlaşma imzalandı mı? Merak edilen transfer hakkında detaylar haberimizde...

12 Mart 2021 Cuma 21:11
Boupendza-Fenerbahçe ile anlaştı mı? FB Boupendza iddiaları doğru mu?
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Hatayspor, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Hatayspor, geçen sezon Süper Lig’e yükselmişti. Bordeaux takımından Hatayspor’a katılan sevilen futbolcu Aaron Boupendza, adından sıkça söz ettirmektedir.

Spor Toto Süper Lig’de Hatayspor forması giyerken 25 maçta 18 gol atarak gol kralı olan Boupendza hakkında birçok haber çıkıyor.

Devre arasında transfer döneminde Galatasaray, yetenekli futbolcuyu kadrosuna almak istemiş fakat Akdeniz ekibinin 10 milyon Avro’dan daha fazla para istemesi üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Ardından Hatayspor konu ile ilgili olarak, eşit teklifler olsa Fenerbahçe’yi tercih edeceğini açıkladı.

Krasnodar transferi

Rus takım, ünlü futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna dahil etmek istedi. 7 milyon Avro teklif eden takım, futbolcunun isteksizliği nedeniyle reddedildi.

Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor?

Sosyal medyada ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile 3 senelik anlaşma yaptığı iddiaları dolaşıyor. Tekliflerin sezon sonunda değerlendirileceği açıklandı.



Son Güncelleme: 12.03.2021 21:11
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FenerbahçeBoupendza
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