Boston Celtics Doğu Konferansı finalinde!

NBA Play-Off maçlarında Toronto ile eşleşen Boston Celtics 7 maça uzayan karşılaşmada Toronto Raptors’u 92 – 87 yenerek Doğu Konferansı finalinde Miami Heat’in rakibi oldu.

Batı Konferansı’nda ise Denver, LA Clippers’ı 111 – 105 yenerek seride 3 – 2 öne geçti.

Boston Celtics’in son şampiyon Toronto Raptors’u 92 – 87 mağlup ettiği maçta Jason Tatum 29 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistlik performansı ile göz doldurdu.

Aynı zamanda Celtics takımında Jaylen Brown 21 sayı, Marcus Smart 16 sayı, Kemba Walker 14 sayı atarak galibiyette önemli bir rol aldı.

Toronto Raptors’ta ise Fred VanValeet 20 sayı, Kyle Lowry 16 sayı, Serge Ibaka 14 sayı atmasına rağmen galibiyet için yetersiz kaldı. Doğu Konferansında son şampiyon Raptors’u yenen Celtics 4 – 3’lük galibiyet ile Miami Heat’in rakibi oldu.

Nuggets final istiyor

Batı Konferansında yarı final karşılaşmasında 5. Maçı Los Angeles Clippers’a karşı 111 – 105 üstünlükle kapatan Denver Nuggets seride 3 – 2 öne geçti. Denver’da Jamal Murrey 26 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik sayı ile en skorer oyuncu olurken, Nikola Jokic 22 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistlik performansı ile en skorer ikinci oyuncu oldu.

LA Clippers’ta ise Kawni Leonard 36 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Paul George 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistlik performansı ile mağlubiyete engel olamadı.