İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Bosna Hersekli futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe’nin son olarak Schalke takımında oynayan Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac’ı takıma getirmek istediği iddia edildi.

13 Haziran 2021 Pazar 22:23
Bosna Hersekli futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Takip Et:

Yıllardır şampiyonluk kupasına hasret kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da bu hasretine son veremedi. Yeni sezonda bu şanssızlığını mutlak surette kırmak isteyen sarı lacivertliler, kaliteli oyuncuların transfer edilebilmesi için transferde acele etmiyor. Kanarya’nın son olarak Almanya’nın Schalke takımında forma giyen 27 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun bonservisi Arsenal takımında bulunuyor.

Mesut Özil’in Arsenal’den tanıdığı Kolasinac, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin teklifi Arsenal için cazip görünüyor. Fakat sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki sol bek oyuncusu için Fiorentina ve Lazio ile yarışması gerekiyor.

Bosna Hersekli oyuncu bu sezon kiralık olarak oynadığı Schalke ile 17 maç oynadı. Bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.


Son Güncelleme: 13.06.2021 22:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSchalkeSead KolasinacMesut Özil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

Yagmur Shahbazova kimdir?
İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkes için maddi yardım
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir, nereli yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut doğum tarihi
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
Kuzeyin Oğlu Şevval Sam kimdir, nereli? Şevval Sam kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Şevval Sam gerçek adı nedir?
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
TV 8 canlı yayın akışı 15 Haziran 2021 Salı TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Boşanma Dilekçesi ücreti
15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
SGK fizik tedavi ücretlerini ödüyor mu? SGK hangi durumlarda fizik tedavi ücretini ödemez?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.