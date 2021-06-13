Bosna Hersekli futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor

Yıllardır şampiyonluk kupasına hasret kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da bu hasretine son veremedi. Yeni sezonda bu şanssızlığını mutlak surette kırmak isteyen sarı lacivertliler, kaliteli oyuncuların transfer edilebilmesi için transferde acele etmiyor. Kanarya’nın son olarak Almanya’nın Schalke takımında forma giyen 27 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun bonservisi Arsenal takımında bulunuyor.

’in Arsenal’den tanıdığı Kolasinac, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin teklifi Arsenal için cazip görünüyor. Fakat sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki sol bek oyuncusu için Fiorentina ve Lazio ile yarışması gerekiyor.

Bosna Hersekli oyuncu bu sezon kiralık olarak oynadığı Schalke ile 17 maç oynadı. Bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.