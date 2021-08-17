Borussia Dortmund Bayern Münih Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Süper Kupası heyecanı yaşanıyor. Almanya Kupası’nın kazananı Dortmund Lig şampiyonu Bayen Münih’i ağırlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Borussia Dortmund Bayen Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularını araştırıyor.

Borussia Dortmund Bayen Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dortmund 10 eksikle geliyor

Borussia Dortmund Bayen Münih Süper Kupa maçı 17 Ağustos 2021 Salı günü TSİ 21:30’da başlayacak. Westfalen Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Yeni sezon öncesi en önemli silahı Sancho’yu Manchester United’a satan Dortmund, zorlu Bayen Münih maçı öncesi sakatlıklarla boğuşuyor. Sarı siyahlılarda Coulibaly, Guerreiro, Thorgan Hazard, Mats Hummels, Morey, Schmelzer, Wolf ve Zagadou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bayen Münih’te ise ciddi bir eksik olmasa da yeni teknik direktör Nagelsman, sezonun ilk maçında oynattığı futbolla eleştiri toplamıştı.