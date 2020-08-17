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Borussia Dortmund Austria Wien'i Farklı Geçti! Hazırlık Maçında Tarihi Skor: 11-2

Hazırlık kapsamında kozlarını paylaşan Borussia Dortmund ile Austria Wien maçında tarihi bir skor ortaya çıktı. Alman ekibiAustria Wien'i 11-2'lik skor ile mağlup etti.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 03:33
Borussia Dortmund Austria Wien'i Farklı Geçti! Hazırlık Maçında Tarihi Skor: 11-2
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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alman ekibi Borussia Dortmund, hazırlık kapsamında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi ile kozlarını paylaşan Alman ekibi Borussia Dortmund, sahadan farklı bir skorla ayrıldı.


Almanya’da karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde tam 13 gol oldu. Maçı 11-2 gibi tarihi bir skorla Borussia Dortmund kazandı. Austria Wien yetkililerini şaşkına çeviren bu skor, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Taylan Duman ve Emre Can gibi isimlerin de gol bulduğu maçın skoru akıllara geçtiğimiz günlerde oynanan Bayen Münih Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını getirdi. Alman panzerleri Barcelona’yı 8-2’lik skor ile elemişti. Bu maçın ardından Austria Wien’i 11-2 ile geçen Borussia Dortmund tüm dünya basınında yer buldu.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 03:33
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Borussia DortmundAustria WienKarşılaşma
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