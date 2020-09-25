Bordo Mavililer Diabete transferinin ne kadara patladığını açıkladı!

Karadenizli ekip Trabzonspor transferlere ara vermeden devam ediyor. Son olarak Premier Lig’in önemli takımlarından biri olan Leicester City’de forma giyen Fousseni Diabate’yi kadrosuna katan Bordo Mavililer bu transferin maliyetinin ne kadar olduğu açıkladı.
Ayrıca sözleşmeye göre oyuncunun bir sonraki satışından da %15 oranında pay Leicester City’nin olacak. Oyuncuya verilecek olan maaşın ise senelik 1 milyon Euro garanti ücret ödeneceği aktarıldı. Opsiyonun kullanılması halinde ise son sezon için 1 milyon 50 bin Euro’yu cebine koyacak.
Son Güncelleme: 25.09.2020 23:15