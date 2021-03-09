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Bonucci'den Merih'e övgü dolu sözler: "Bizi coşturuyor"

Juventus kaptanı Leonardo Bonucci Merih Demiral hakkında konuştu. Bonucci, Merih’in kendisini çok geliştirdiği ve takımın bir parçası olduğunu ifade etti.

09 Mart 2021 Salı 12:02
Bonucci'den Merih'e övgü dolu sözler:
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto’ya 2-1 kaybeden Juventus rövanş maçında turu geçmek istiyor. Porto maçı öncesi açıklamalarda bulunan Juventus kaptanı Leonardo Bonucci, takım arkadaşı ve milli oyuncu Merih Demiral hakkında konuştu. Merih’in kendisini her geçen gün geliştirdiğini ifade eden Bonucci, milli oyuncunun takımın önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Bonucci Merih hakkında sözlerine şu şekilde devam etti;

“Takımın önemli bir parçası olduğunu bir kez daha ispatladı. O enerjisini ve coşkusunu takıma aşılayan bir oyuncu. Merih Demiral, bizi coşturuyor"

Merih Demiral geçen sezonun ardında yeni sezonda Juventus formasıyla 22 maça çıkmayı başardı. Bu maçlarda 1 gol atan genç oyuncu hırsı ve azmiyle de taraftarların sevgilisi haline geldi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:02
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BonucciMerih DemiralJuventus
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