Boluspor, Menemenspor deplasmanında rahat kazandı: 0-3

TFF birinci Lig’de mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Takımlar bir üst lige çıkmak için kıyasıya bir rekabet içerisine giriyor. Ligin 24. haftasında İzmir ekibi menemen spora konuk olan bey piliç Boluspor, mücadeleyi üç sıfırlık üstünlüğü ile kapattı.3 puanı üç golle ulaşan Boluspor, uzun bir süre sonra galip gelmeyi başardı.

’da Yusuf Talum, 45. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Menemen ilçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada golleri dakikalar 17’yi gösterdiğinde Hamza Gür, dakikalar 49 ve 54’ü gösterirken de Gökhan Sazdağı kaydetti. Nefesleri kesen bu mücadelede gülen taraf Boluspor oldu. Bu sonuçla Boluspor bir üst lige çıkmak için play-off şansını devam ettirdi.

Karadeniz ekibi lider Giresunspor ve ikinci Samsunspor’dan sonra gözünü süper lige diken üçüncü Karadeniz ekibi olarak dikkat çekiyor. Menemenspor ise alt sıralardan uzaklaşamadı.