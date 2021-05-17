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Boca Juniors, Superclasico’nun galibi oldu

Arjantin Premier Ligi’nde (Primera Division) Boca Juniors River Plate’i penaltılarla yenerek Superclasico’nun galibi oldu. Bu sonuçla Boca yarı finale yükseldi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:54
Boca Juniors, Superclasico’nun galibi oldu
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Dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilen Boca Juniors - River Plate derbisi bu sefer Arjantin Premier Ligi çeyrek finalinde gerçekleşti.

Boca Juniors’un evi olan Estadio Alberto Jose Armando stadyumunda oynanan maça ev sahibi hızlı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli yıldız Carlos Tevez’in golülye Boca, maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda baskıyı kendi lehine çeviren River Plate, yaptığı atakların karşılığını 68. Dakikada Julian Alvarez’in golüyle aldı.

İki takım da gol atmak için yaptığı ataklardan sonuç alamadı ve 90 dakika 1-1 berabere bitti. Daha sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltıları 4-2 kazanan Boca Juniors, yarı finale yükselen son takım oldu.


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
Boca JuniorsRiver Plate
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