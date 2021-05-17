Boca Juniors, Superclasico’nun galibi oldu

Dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilen Boca Juniors - River Plate derbisi bu sefer Arjantin Premier Ligi çeyrek finalinde gerçekleşti.
İkinci yarıda baskıyı kendi lehine çeviren River Plate, yaptığı atakların karşılığını 68. Dakikada Julian Alvarez’in golüyle aldı.
İki takım da gol atmak için yaptığı ataklardan sonuç alamadı ve 90 dakika 1-1 berabere bitti. Daha sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltıları 4-2 kazanan Boca Juniors, yarı finale yükselen son takım oldu.
Son Güncelleme: 17.05.2021 21:54