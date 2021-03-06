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Blake Griffın'ın yeni rotası: Brooklyn Nets!

Kısa süre öncesinde Detroit Pistons ile yaptığı sözleşmesini sonlandırıp boşta kalan Blake Griffin, jet hızı ile şampiyonluk adayı olan kimi takımların ilgisini çekti. Griffin’in yeni takım rotası haberimizde.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:48
Blake Griffın'ın yeni rotası: Brooklyn Nets!
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The Athletic’ten Shams Charania, otuz bir yaşında olan tecrübeli uzunun Brooklyn Nets’i tercih ettiğini bildirdi. Altı kere All-Star seçilmiş olan Griffin ile ilgilenen rakip takımların, Griffin’in Nets’i şampiyonluk favorisi olarak gördüğünden dolayı onların yolunu tutmasını beklediklerini de haberinde bildirdi.

2018 yılında Los Angeles Clippers takası ile Pistons’a gönderilen Blake Griffin, Detroit ekibinin tekrardan yapılanarak genç oyunculara şans vermek isteğinden dolayı kadroda düşünülmemekteydi.

Şuana dek sadece Clippers ile Pistons formalarını giyen Griffin’in, altı yüz kırk iki maça çıkmış olduğu bir NBA kariyeri bulunuyor. Bu sezonda yirmi maç boyunca 12.3 sayı – 5.2 ribaund – 3.9 asist averajları ile oynamış olan Griffin’in kireyerinin ortalaması da 21.4 sayı – 8.7 ribaund – 4.4 asist olarak sıralanmaktadır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:48
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Anahtar Kelimeler:
Blake GriffıYeniRotaBrooklyn Nets
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