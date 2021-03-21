BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Dev derbi öncesi ev sahibi Beşiktaş 36 puanla ligde lider konumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 58 puanla lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde 3.sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe kazanmak zorunda

Dev derbi öncesi Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut sorgulanıyor. Sarı lacivertlilerin geçen hafta lig sonuncusu Gençlerbirliği’nde kendi sahasında kaybetmesinin ardından Beşiktaş maçında galibiyet dışında bir sonuç Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının dışında bırakabilir.

Beşiktaş yorgun

Lige ve kupada yolunda dolu dizgin devam eden Beşiktaş’ta ise dev derbi öncesi oyuncular aktif olarak dinlendiriliyor. Siyah beyazlılar hafta içerisinde kupa yarı finalinde Başakşehir uzatmalara giden maçta çok yoruldu. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuları aktif olarak dinlendirse de Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş’ın en büyük dezavantajı yorgunluk olacak.

İki takım arasındaki 353. maç

Türk futbolunun en önemli camialarından iki Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşamki maçla birlikte Süper Lig’de 353.kez karşı karşıya gelecek.

Daha öncesi 322 maçta Beşiktaş 126 kez kazanırken Fenerbahçe 133 kez kazandı. 93 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 488 gol atarken Beşiktaş 447 gol atmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Fenerbahçe’nin sahasında oynanan maçta Beşiktaş 15 yıllık aranın ardından 4-3 kazanmıştı. Siyah beyazlılar en son Kadıköy’de yine aynı skorla kazanmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Fenerbahçe:

Fenerbahçe’de Caner ve Ozan dönüyor

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, AboubakarAltay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

Beşiktaş tam kadro

Fenerbahçe’de zorlu Beşiktaş derbisinde Caner ve Ozan takıma dönüyor. Geçtiğimiz haftalarda Caner’in takımla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadroda dahi olmadığı biliniyor. Ozan Tufan ise performansı nedeniyle son haftalarda ilk 11’de sahaya çıkmıyordu. Teknik direktör Erol Bulut’un bu maçta iki oyuncuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Şampiyonluk yolunda kritik Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş’ta tek eksik Gökhan Töre. Devre arasında takıma katılan Cenk Tosun Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde kazanan ilk 11’i bozmayacak. Ancak maçın duruma göre Cenk Tosun hamlesi de gelebilir.

İki takımda ikinci yarılarda gol buluyor

Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gol istatistikleri bakıldığında ikinci yarılarda daha çok gol bulduğu görülüyor. İki takım maçların ilk yarılarında toplam 40 gol bulurken, ikinci yarılarda 62 gol bulduğu görüldü.

Ev sahibi Beşiktaş maçların ilk yarılarında 22 gol bulurken ikinci yarılarda 40 gol buldu. Öte yandan Beşiktaş attığı 62 golle şu anda ligde en çok gol atan takım konumda bulunuyor. Fenerbahçe ise bu maça kadar 53 gol kaydetti.

Dev maçın hakemi Halil Umut Meler

21 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı izle

Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya grubu maçları beIN Sports ekranlarından yayınlıyor.

Maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal değildir ve kaçak yayın yapmaktadır. Ayrıca söz konusu sitelerdeki yayınlar kalitesiz olup, 4-5 dakika geriden gelmektedir. Bu sitelerde bulunan reklamlar üzerinden de virüs bulaşma riski vardır. Bu nedenle maçları kaliteli ve HD izlemenin en iyi yolu beIN Sport abonesi olmaktır.

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