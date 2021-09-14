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BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde grubu ve rakipleri belli olmuştu. Beşiktaş , C grubunda Dortmund, Sporting ve Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş, ilk mücadelesini Dortmund'la oynayacak. Maçı takip eden vatandaşlar, maç tarihini ve maçın yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman ,hangi kanalda? Bu haberimizde Beşiktaş-Dortmund mücadelesine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Beşiktaş-Dortmund maçının yayın tarihi ve kanalı...

14 Eylül 2021 Salı 10:26
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
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Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi grubunda ilk olarak Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maçın ayrıntılarını takip eden vatandaşlar, maçın ne zaman olduğunu ve maçın hangi kanalda yayınlandığı araştırmaktadır. Beşiktaş-Dortmund mücadelesi ne zaman , hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk rakibi Dortmund oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde C grubunda yer alıyor. C grubunda Beşiktaş ilk maçını Dortmund ile oynayacak. Karşılaşma 15 Eylül Çarşamba saat 19:45’de Vodafone Park’ta gerçekleşecek. Karşılaşmanın Exxen platformunda yayınlanması bekleniyor.

Dortmund mücadelesi öncesi iki eksik

Beşiktaş’ta mücadele öncesi iki eksik bulunuyor. Vida ve Teixeira karşılaşmada forma giyemeyecek. Sporting ve Ajax ,Beşiktaş’ın gruptaki diğer rakipleri oldu.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi genel kadrosunda Güven Yalçın ve kadro dışı olan  oyuncular yer almıyor.


Son Güncelleme: 14.09.2021 10:26
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