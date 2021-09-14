BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi grubunda ilk olarak Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maçın ayrıntılarını takip eden vatandaşlar, maçın ne zaman olduğunu ve maçın hangi kanalda yayınlandığı araştırmaktadır. Beşiktaş-Dortmund mücadelesi ne zaman , hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk rakibi Dortmund oldu

Dortmund mücadelesi öncesi iki eksik

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde C grubunda yer alıyor. C grubunda Beşiktaş ilk maçını Dortmund ile oynayacak. Karşılaşma 15 Eylül Çarşamba saat 19:45’de Vodafone Park’ta gerçekleşecek. Karşılaşmanın Exxen platformunda yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş’ta mücadele öncesi iki eksik bulunuyor. Vida ve Teixeira karşılaşmada forma giyemeyecek. Sporting ve Ajax ,Beşiktaş’ın gruptaki diğer rakipleri oldu.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi genel kadrosunda Güven Yalçın ve kadro dışı olan oyuncular yer almıyor.