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Bielsa’dan yüksek talep!

Marcelo Bielsa’yı gündeme alan Sarı Lacivertliler ’de 65 yaşına gelen taktisyen hocanın ilk talebi 5,5 milyon Euro oldu.

04 Haziran 2021 Cuma 14:25
Bielsa’dan yüksek talep!
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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç teknik direktör açıklaması için en geç haziran ayının 3. Haftasını işaret etmişti. Altenatiflerden biri olan Avrupa’nın en büyük hocalarının idol hocası olan Bielsa Sarı Lacivertlilerden 5,5 milyon Euro maaş istedi üstelik bonuslar dahilsiz.

Türkiyeye gelmeye daha karar vermeyen Arjantinli antrenör Bielsa 5,5 milyon Euro istemesiyle birlikte Fenerbahçe ihtimali bir hayli derecede düşmüş oldu. Oyuncu transferi de yapmayı planlayan Fenerbahçe gelecek hocaya bu kadar bir bütçe ayırmayı planlamıyor.

Yılın Antrenörü

Arjantinli hoca Championship’ten Premier Lig’e taşıdığı Leeds takımıyla bu sezon ligi 9. Sırada bitirdi. Saha içinde taktiksel dokunuşları dikkat çeken Bielsa, BBC’nin gerçekleştirdiği ankette “Premier Lig Yılın Antrenörü” unvanını elde etti.


Son Güncelleme: 04.06.2021 14:25
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Anahtar Kelimeler:
Marcelo BielsaFenerbahçe
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