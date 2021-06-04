Bielsa’dan yüksek talep!

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç teknik direktör açıklaması için en geç haziran ayının 3. Haftasını işaret etmişti. Altenatiflerden biri olan Avrupa’nın en büyük hocalarının idol hocası olan Bielsa Sarı Lacivertlilerden 5,5 milyon Euro maaş istedi üstelik bonuslar dahilsiz.
Yılın Antrenörü
Arjantinli hoca Championship’ten Premier Lig’e taşıdığı Leeds takımıyla bu sezon ligi 9. Sırada bitirdi. Saha içinde taktiksel dokunuşları dikkat çeken Bielsa, BBC’nin gerçekleştirdiği ankette “Premier Lig Yılın Antrenörü” unvanını elde etti.
Son Güncelleme: 04.06.2021 14:25