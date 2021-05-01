Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz TV Derin Futbol yayın saati

Ekranların ilgiyle izlenilen programı Beyaz Futbol, yayın saati izleyenler tarafından intenette en çok aranan başlıklardan biri oldu.

Trabzonspor ve fenerbahçe maçı sonrasında program saati merak edilir oldu. Hangi kanalda ve saat kaçta olduğu araştırılıyor.

Beyaz Futbol veya Derin Futbol programıyla bilinen program haftanın üç günü izleyenlere keyifli dakikalar sunuyor. Cumartesi ve Pazar günleri Beyaz Futbol adıyla ekranlara gelirken, Pazartesi Derin Futbol olarak ekranlara yansıyor. Beyaz Tv ekranlarına 23.30'da geliyor.

Nefes kesen maçları, gol atan futbolcuları, yetenekli golcüleri ve futbolcuları büyük bir azimle çalıştıran teknik direktörleri konu alan program Onur Yıldız' ın hazırlayarak sunduğu programda Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz programa katılarak farklılık oluşturuyor.