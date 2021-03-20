Beyaz Futbol Ahmet Çakar ayrılıyor mu? Ahmet Çakar neden hakkınızı helal edin dedi?

Eski hakem ve yorumcu olan Ahmet Çakar Beyaz Futbol’dan ayrılacak mu? Yoksa ayrılmayacak mı?

Ahmet Çakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hakkınızı helal edin” dedi.

Çakar’ın bu paylaşımı sevenleri tarafından Beyaz Futbol’dan ayrıldığı yönünde dedikodulara yol açtı.

İşte o paylaşım:

Ahmet Murat Çakar 3 Ağustos 1962 yılında İstanbul Beşiktaş ilçesinde doğmuştur.

Aynı zamanda eski bir doktor olan Çakar, hakem ve spor yorumculuğu yaptı.

Birçok uluslararası maç yönettikten sonra hakemliği bırakıp futbol yorumcusu olmuştur.

Şuan yorumculuk işinin yanı sıra asıl mesleği olan doktorluğu da devam ettirmektedir.

Çakar ayrıca spor yazarlığı ve yarışma sunuculuğu da yapmıştır.

1980 senesinde İstanbul Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra baba mesleği olan doktorluğu yapmak için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden mezun oldu.

Öte yandan Çakar’ın ayrılık mesajından sonra sevenlerinden mesaj yağdı.

İşte o mesajlardan bazıları: