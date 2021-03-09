İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Beşiktaş'te Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor, Lyon'dan sonra Marsilya'da teklif yaptı

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansıyla Avrupa’nın devleri tarafından takip ediliyor. Genç kaleciye Fransa’da Lyon’un ardından Marsilya’da teklifte bulundu.

09 Mart 2021 Salı 11:01
Beşiktaş'te Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor, Lyon'dan sonra Marsilya'da teklif yaptı
Takip Et:

Geçen sezonun sonunda formayı alan ve istikrarlı şekilde performansını arttıran genç kaleci Ersin Destanoğlu’nun talipleri artıyor. Genç kaleciye devre arasında Fransız ekibi Lyon teklif yapmış ancak Beşiktaş yönetimi kabul etmemişti.

20 yaşındaki Destanoğlu, başarılı performansını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Son olarak Lyon’un yanı sıra Ersin’e bir başka Fransız ekibi Marsilya’nın da teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi şampiyonluk yolunda oyunculara gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak sezon sonunda siyah beyazlı yönetim Ersin için 10 milyon Euro bonservis ücreti talep edecek. Öte yandan 20 yaşındaki genç oyuncu şimdiden yabancı dil dersleri de alarak kendisini Avrupa’ya hazırlıyor.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ersin DestanoğluLyonMarsilya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu
Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu
Bein Sports Güntekin Onay neden yok?
Bein Sports Güntekin Onay neden yok?
Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?
Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?
Konya 0-3 Fenerbahçe maç özeti ve FB golleri izle
Konya 0-3 Fenerbahçe maç özeti ve FB golleri izle
Fenerbahçe Pelkas'a ne oldu, neden ambulansa bindirildi? Pelkas'ın sakatlığı ne?
Fenerbahçe Pelkas'a ne oldu, neden ambulansa bindirildi? Pelkas'ın sakatlığı ne?
Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi maç ve takım sayısı kaç olacak?
Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi maç ve takım sayısı kaç olacak?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 9 Mart 2021 Salı hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi
9 Mart 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
9 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal 7'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
9 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Netflix Behind Her Eyes dizisinin konusu nedir?
Lakers – Thunder NBA basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme
Killa Hakan, Ceza, Ben Fero ve Ezhel düeti ile müzik dünyasını salladı! Killa Hakan kimdir? Killa Hakan'ın 'Fight Kulüp' şarkısı listelerde bir numara oldu!
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2021
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri ve yorumları
Belgesel Analizi: Nevenka Artık Susmak Yok
Oppo Reno5 K 5G fiyatı ve özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.