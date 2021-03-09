Beşiktaş'te Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor, Lyon'dan sonra Marsilya'da teklif yaptı

Geçen sezonun sonunda formayı alan ve istikrarlı şekilde performansını arttıran genç kaleci Ersin Destanoğlu’nun talipleri artıyor. Genç kaleciye devre arasında Fransız ekibi Lyon teklif yapmış ancak Beşiktaş yönetimi kabul etmemişti.

20 yaşındaki Destanoğlu, başarılı performansını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Son olarak Lyon’un yanı sıra Ersin’e bir başka Fransız ekibi’nın da teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi şampiyonluk yolunda oyunculara gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak sezon sonunda siyah beyazlı yönetim Ersin için 10 milyon Euro bonservis ücreti talep edecek. Öte yandan 20 yaşındaki genç oyuncu şimdiden yabancı dil dersleri de alarak kendisini Avrupa’ya hazırlıyor.