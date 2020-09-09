Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Josef De Souza İstanbul'a geliyor!

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile girmeyi hedefleyen Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe’de de forma giyen Brezilyalı orta saha Josef De Souza ile anlaşmaya vardı.

Benard Mensah, Nskala ve Wellinton gibi isimler ile kadrosunu güçlendiren Siyah Beyazlı ekip, Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda bir zamanlar Fenerbahçe’de forma giyen Josef De Souza ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Aspor’da çıkan transfer haberine göre oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaşlı yetkililer, oyuncuyu İstanbul’a çağırdı. 1+1 yıllık sözleşme için İstanbul’a çağrılan 31 yaşındaki Josef De Souza ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son olarak Al Ahli forması terleten başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giydi. Arap ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sambacının İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.