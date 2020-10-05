Beşiktaş'tan transfer atağı! Gündem Mario Balotelli ve Pato

Beşiktaş, yaz sezonu transfer döneminin kapanmasına saatler kala kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Forvet hattına Vincent Aboubakar sonrasında yeni bir ismi daha almak isteyen Beşiktaş’a Alexander Pato’nun önerildiği öğrenildi. Sao Paulo’da forma giyen Pato ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya varılması durumunda sağlık kontrolünden geçeceği belirtiliyor.

Balotelli de gündeme alındı

Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Pato, 4 gol-2 asistlik performansla takımına katkıda bulunmuştu.

Beşiktaş, İtalya Seria A ekiplerinden Brescia’da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Balotelli’yi de gündemde tutuyor. Kulüp yönetiminin İtalyan futbolcu için görüşme yaptığı ve Pato transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Balotelli’ye forma giydirmek istediği öğrenildi.