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Beşiktaş'tan transfer atağı geldi Santas Borre ile görüşmeler yapıldı

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Takımda güçlü isimlerin yer alması için yapılan hazırlıklar arasında yeni isim Santos Borre oldu. Siyah beyazlı takımda transfer isimler gündeme gelirken beklenen forvet transferi Borre’de merakla bekleniyor. Konu hakkında detaylar haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 12:05
Beşiktaş'tan transfer atağı geldi Santas Borre ile görüşmeler yapıldı
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Güney Amerika da yer alan River Plate takımında yer alan Santos Borre sözleşmesinin bitmesinden sonra yenileme işlemini yapmadı. 4 sezon forma giydiği takım ile yollarını ayırma kararı aldı. Yetenekli forvet oyuncusu Avrupa’ya dönmek istediği belirtti. Bu açıklamaları duyan Beşiktaş adını bu transfere yazdırdı. 25 yaşındaki genç futbolcunun temsilcileri transfer için gerekli bilgileri verdi. 2 Milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası talebinde bulundular.

Beşiktaş’ın transfer işlemleri devam ederken Besar Gudjufi ve Salih Uçan ardından kadroya dahil etmek istediği diğer isim de Kenan Karaman oldu. Transfer işlemlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, yüz yüze görüşmeler yapmak için Karaman’ın menajerinde davet de bulunuldu.

Kenan Karaman için yapılan tekliflerin arkası kesilmiyor. 800 bin Euro yükseltildi. Bunun üzerine 3 yılık sözleşme ve 10 milyon TL net maaş üzerinden anlaşma yapıldı. Bunun yanı sıra bu fiyatlara bonuslar da eklenecektir. Yapılan konuşmalar üzerine Karaman ve menajeri arasında alınacak karar sabırsızlıkla bekleniyor.


Son Güncelleme: 06.06.2021 12:05
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Beşiktaş Da TransferSantos Borre Transfer Işlemleri
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