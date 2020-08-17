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Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!

Burak Yılmaz'ın Lille transferi sonrasında öncelikli transfer bölgesini forvet olarak belirleyen Beşiktaş'ta Cisse söylentilerine son nokta koyuldu. Haftalardır Cisse- - Beşiktaş haberleri yapılırken alınan son bilgilere göre Beşiktaş'tan Cisse'ye resmi teklif yapıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:57
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
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Burak Yılmaz’ı Lille’ye gönderen Beşiktaş’ta öncelikli transfer bölgesi forvet olarak açıklanmıştı. Son zamanlarda Alanyaspor’lu Papiss Demba Cisse’nin adı Beşiktaş’la anılırken beklenen teklif yapıldı.

2020 sezonunun bitmesi ile birlikte sözleşmesi de son bulan 35 yaşında ki Papiss Cisse ile sözleşme yenilenmedi. Bonservisi olmayan Senagalli oyuncu için haftalardır söylentiler devam ederken ilk somut adım geldi.


Yapılan son dakika haberlerine göre Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekip yeni teklifini Cisse’ye sundu. Cisse ile Beşiktaş arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Cisse gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

2019 – 2020 sezonunda Alanyaspor’da çıktığı 28 maçta 26 gol 2 asistlik performans sergileyen Cisse pek çok büyük kulübün de dikkatini çekmişti.

Beşiktaş Cisse’yi kadrosuna katarsa bu transfer Alanyaspor’dan alınan 3. Oyuncu olacak. Bilindiği üzere Beşiktaş Alanyaspor’dan ilk N’Sakala’yı almıştı. Devam eden süreçte ise Welinton ile anlaşma sağlanmıştı.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:57
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