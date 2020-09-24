Beşiktaş'tan forvet takviyesi! Papiss Cisse ile görüşmeler başladı

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Vincent Aboubakar, forvet için ikinci hamlesini yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporuna göre önceliğin Kalinic’e verildiği fakat Hırvat golcünün Roma’ya transfer olmak istemesi nedeniyle siyah beyazlı kulüp Papiss Cisse ile görüştü.

Beşiktaş’ın teklifi

Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisini alan ve 2 yıl garanti sözleşme arayan Cisse, 1.5 milyon Euro ücret talep ediyor.

Aboubakar ile anlaşmaya varan kartal ekibi forvet hattını ikiye çıkarmak için Cisse ile masaya oturdu. Cisse’ye 1+1 yıllık 700 bin Euro maaş önerildi. Cisse, siyah beyazlı kulüpten 29 Eylül’e kadar süre istedi.

Papis Cisse kimdir?

1985 yılında Dakar’da dünyaya gelen hücum oyuncusu, Newcastle United ve Senegal Milli Takım forvet oyuncusudur. 2020 – 2021 sezonunda 22 golle Bundesliga’nın bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı oyuncu unvanını kazanan Cisse, Süper Lig’de 20 gol barajını geçmiştir. Trabzonsporlu Sörloth ve pek çok hücum oyuncusuyla rekabet eden Cisse, Antalyaspor karşısında hat-trick yaparak takımını finale taşımayı başarmıştır. Cisse, Antalyaspor kulüp tarihinde Süper Lig’de en golcü oyuncu unvanına sahip olmuştur.