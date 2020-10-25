Beşiktaş'ta Vida on bire dönüyor

Uyum sorunu bitti

Liglere verilen milli aranın ve bu haftayı BAY geçen siyah beyazlılar 3 haftalık aranın ardından Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Kara Kartalda karşılaşma öncesi savunmada kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Ligdeki son maçta Sergen Yalçın’yı yedek oturtmuş ve Montero, Welinton ikilisine şans vermişti. Sergen Yalçın milli arada Vida ve Montero ikilisi üzerinde durdu ve Denizlispor karşılaşmasında bu ikiliyle sahaya çıkılması bekleniyor.

Lig’in ilk haftaların takıma yeni katılan Montero ile uyum sorunu yaşayan ve savunma büyük hatalar yapan Vida ile özel olarak ilgilenildi ve iki oyuncu antrenmanlarda beraber oynatılarak uyum sorunu giderildi.