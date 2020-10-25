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Beşiktaş'ta Vida on bire dönüyor

Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş’a teknik direktör Sergen Yalçın savunmadaki hataların ardından tandemi değiştirdi. Son maçta yedek oturan Vida’nın Denizli maçında da ilk on birde yer alması bekleniyor.

25 Ekim 2020 Pazar 22:17
Beşiktaş'ta Vida on bire dönüyor
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Liglere verilen milli aranın ve bu haftayı BAY geçen siyah beyazlılar 3 haftalık aranın ardından Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Kara Kartalda karşılaşma öncesi savunmada kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Ligdeki son maçta Sergen Yalçın Vida’yı yedek oturtmuş ve Montero, Welinton ikilisine şans vermişti. Sergen Yalçın milli arada Vida ve Montero ikilisi üzerinde durdu ve Denizlispor karşılaşmasında bu ikiliyle sahaya çıkılması bekleniyor.

Uyum sorunu bitti

Lig’in ilk haftaların takıma yeni katılan Montero ile uyum sorunu yaşayan ve savunma büyük hatalar yapan Vida ile özel olarak ilgilenildi ve iki oyuncu antrenmanlarda beraber oynatılarak uyum sorunu giderildi.



Son Güncelleme: 25.10.2020 22:43
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Anahtar Kelimeler:
VidaBeşiktaş
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