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Beşiktaş’ta tüm gözler Kaan Ayhan transferine çevrildi

Transferde gaza basan Beşiktaş’ta gözler Kaan Ayhan’a çevrildi. Beşiktaş yönetimi milli stoper için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın Kaan’ın kadro yapısında çok önemli olduğunu yönetimi bildirdi. İtalyan ekibi Sassuolo ile görüşmeler devam ediyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:53
Beşiktaş’ta tüm gözler Kaan Ayhan transferine çevrildi
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Transferde gaza basan Beşiktaş yönetimi Batshuayi transferinin ardından savunma hattına yöneldi. Özellikle ilk 11’de üç yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Kaan Ayhan’ı gündemine alan kara kartal İtalyan ekibi Sassuolo ile masaya oturdu.

İtalyan ekibi oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken Beşiktaş yönetimi 2.5 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma maddesi bulunan teklifini sundu. Bu teklif şu anda kabul görmese de siyah beyazlı yönetim pazarlığa devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan’ın ailesi ve kendisiyle yakından ilgilenirken, transferi bitirmek için son ana kadar uğraşacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın Kaan’ın birçok mevkide oynayabilmesi ve Türk pasaportu olması nedeniyle bu transferin kadro yapısında çok önemli olduğunu yönetimi bildirdi.


Son Güncelleme: 21.08.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
SassuolBeşiktaşKaan Ayhan
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