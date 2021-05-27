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Beşiktaş’ta transfer önceliği forvet hattına verildi

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş’ta transfer önceliği forvet hattına verildi. Ön plana çıkan iki isim ise Bacca ve Sörloth.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:34
Beşiktaş’ta transfer önceliği forvet hattına verildi
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Sezonu Spor Toto Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için kaliteli ayaklar arayan siyah beyazlılarda öncelik forvet hattında. Yönetimin ise forvet hattı için ön planda tuttuğu iki isim ise bu sezon Villarreal UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Kolombiyalı Carlos Bacca ile Türkiye’de Trabzonspor ile gol kralı olan şuanda ise Leipzig takımında forma giyen Norveçli Alexander Sörloth.

Beşiktaş, Carlos Bacca konusunda eğer herhangi bir bonservis olmazsa harekete geçecek. Sörloth ise Şampiyonlar Ligi’nin avantajını kullanarak ikna edilmeye çalışılacak. Sörloth’un geleceği Leipzig’in yeni teknik direktörü olması beklenen Jesse Marsch’a bağlı olacak. Norveçli Türkiye’ye dönerse yapılan anlaşma gereği Trabzonspor, transferde öncelikli takım olacak.

Villarreal ile 1 yıl daha kontratı olan Carlos Bacca’nın menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildiği ifade ediliyor. Ancak siyah beyazlılar 34 yaşındaki oyuncu için bonservis ödemek istemiyor.

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferSörlothBacca
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