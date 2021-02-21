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Beşiktaş'ta Sydney Hooijdonk transferine Sergen Yalçın'dan veto!

Cenk Tosun'a alternatif için araştırma yapan Beşiktaş'ta transfer döneminde Pierre Van Hooijdonk'un önerildiği ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın oyuncuyu veto ettiği açıklandı. Görüşmelerin sağlanmasına rağmen Yalçın'ın oyuncuyu istemediği kaydedildi.

21 Şubat 2021 Pazar 21:17
Beşiktaş'ta Sydney Hooijdonk transferine Sergen Yalçın'dan veto!
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Ocak ayı transfer döneminde Everton’dan eski oyuncusu Cenk Tosun’u kadrosuna katan Beşiktaş’ta Hollanda 2. Lig’de Pierre Van Hooijdonk’un oğlu Sydney Hooijdonk’un oğlu’nun transferinden geri dönüldüğü açıklandı. 21 yaşında ki oyuncu ile görüşmelerin son aşamaya geldiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyuncuyu istemediği belirtildi.

Cenk dışında forvet hattına bir destek daha yapmak isteyen Beşiktaş’da Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Pierre Van Hooijdonk’un oğlu Sydney Hooijdonk’un gündeme geldiği ancak teknik direktörün oyuncuyu kabul etmediği açıklandı.

Sergen Yalçın’dan veto

Hollanda 2. Lig ekiplerinden NAC Breda forması giyen Sydney Hooijdonk’un golleri ile pek çok kulübü peşine taktığı bilinirken görüşmelerin sağlanarak oyuncunun alınması gündemdeyken Sergen Yalçın’ın oyuncuyu veto ettiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:17
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSydney HooijdonkTransferVeto
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