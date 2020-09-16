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Beşiktaş'ta şok! 7 oyuncu ve 5 personelde korona tespit edildi

Futbol dünyasında korona virüs vakaları yayılmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Futbol Akademisinde top oynayan oyunculara yapılan korona virüs testleri sonucunda 7 oyuncu ve 5 teknik personelde korona virüs tespit edildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:12
Beşiktaş'ta şok! 7 oyuncu ve 5 personelde korona tespit edildi
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Korona virüs vakaları futbol dünyasında da ilerlemeye devam ediyor.

Lig'in başlamasıyla birlikte her takım tüm oyuncu ve teknik personeline maç öncesi ve sonrasında rutin olarak korona virüs testleri yapmaya devam ediyor.

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde top oynayan tüm oyuncu ve personellere yapılan korona virüs testi sonuçları belli oldu.


Takıma uygulanan test sonuçlarında 7 oyuncu ve 5 teknik personelde korona virüs testi pozitif çıktı. 

Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve diğer personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

 

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsBeşiktaş
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