Beşiktaş’ta Sergen Yalçın üç ismin biletini kesti

Transfer çalışmalarını sürdüren’ta bir yandan da takımdan gönderilecek isimlerle görüşmeler başladı. Takım bütçesini azaltarak takım bütçesinde yer açılması hedefleniyor. Teknik direktöryönetimle yapılan toplantıda 3 ismi bildirdi.

Genç teknik adam Adem Llajic, Lens ve Douglas ile yolların ayrılmasını isterken üç oyuncuya da talip olmaması yönetimin işini zorlaştırıyor. Adem Llajic’e herhangi bir teklif gelmezken, uzun süredir takımda düşünülmeyen Douglas ve Lens’e de gelen teklifleri oyuncular kabul etmiyor. Beşiktaş’tan yıllık 1.9 milyon Euro alan Lens ile yıllık 800 bin Euro alan Douglas’a bu ücretleri verecek bir kulüp bulunmuyor. Beşiktaş yönetimi oyuncularla yolları ayırmak için çözüm arıyor.