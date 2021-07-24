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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın üç ismin biletini kesti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta bir yandan da takımdan gönderilecek isimlerle görüşmeler yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetime 3 oyuncunun ismini verdi. Genç teknik adam Adem Llajic, Lens ve Douglas ile yolların ayrılmasını istedi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:06
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın üç ismin biletini kesti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta bir yandan da takımdan gönderilecek isimlerle görüşmeler başladı. Takım bütçesini azaltarak takım bütçesinde yer açılması hedefleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimle yapılan toplantıda 3 ismi bildirdi.

Genç teknik adam Adem Llajic, Lens ve Douglas ile yolların ayrılmasını isterken üç oyuncuya da talip olmaması yönetimin işini zorlaştırıyor. Adem Llajic’e herhangi bir teklif gelmezken, uzun süredir takımda düşünülmeyen Douglas ve Lens’e de gelen teklifleri oyuncular kabul etmiyor. Beşiktaş’tan yıllık 1.9 milyon Euro alan Lens ile yıllık 800 bin Euro alan Douglas’a bu ücretleri verecek bir kulüp bulunmuyor. Beşiktaş yönetimi oyuncularla yolları ayırmak için çözüm arıyor.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
DouglasLensSergen YalçınBeşiktaş
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