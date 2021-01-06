Beşiktaş'ta sarı kart sınırında ki oyuncular açıklandı!

Beşiktaş ile Rizespor arasında oynanacak 17. Hafta lig karşılaşmasında sarı kart sınırında olan isimler açıklandı.

Beşiktaş’ta defans hattının vazgeçilmez ismi olan Vida ve sezon başı takıma katılarak ilk 11’de yerini alan Mensah’ın sarı kart sınırında olduğu açıklandı. 3’er sarı kartı olan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor ile oynanacak 17. Hafta lig maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. Haftada oynanacak Hatayspor deplasmanında cezaları nedeni ile forma giyemeyecekler. Sergen Yalçın ve Yönetim ise Mensah ve Vida’ya maçta dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.