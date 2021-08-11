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Beşiktaş’ta Samuel Umtiti bombası

Transferde gaza basan Beşiktaş defans hattı için bomba bir ismi gündeme aldı. Siyah beyazlılar Barcelona forması giyen Umtiti için harekete geçti. Kara kartal yıldız oyuncuyu kiralamak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:35
Beşiktaş’ta Samuel Umtiti bombası
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Transferde emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş, Alex Teixiera’nın ardından stoper için harekete geçti. Siyah beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Diego Godin transferinde sorun çıkması nedeniyle sürpriz bir isim masaya yatırıldı.

Kara kartal Barcelona forması giyen Samuel Umtiti için çalışmalara başladı. İspanyol basını Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Fransız stoper için Beşiktaş’ın devrede olduğunu yazdı. Haberde Beşiktaş’ın Barcelona’ya kiralama teklifi yapacağı yazıldı.


Son Güncelleme: 11.08.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUmtiti
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