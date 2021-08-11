Beşiktaş’ta Samuel Umtiti bombası

Transferde emin adımlarla yoluna devam eden, Alex Teixiera’nın ardından stoper için harekete geçti. Siyah beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Diego Godin transferinde sorun çıkması nedeniyle sürpriz bir isim masaya yatırıldı.

Kara kartal Barcelona forması giyen Samuel Umtiti için çalışmalara başladı. İspanyol basını Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Fransız stoper için Beşiktaş’ın devrede olduğunu yazdı. Haberde Beşiktaş’ın Barcelona’ya kiralama teklifi yapacağı yazıldı.