Beşiktaş'ta Mirin'in sözleşmesi feshedildi, Güven Lecce'ye kiralandı

Devre arası transferinde kadrosuna Cenk Tosun’u katan, kadroda yer almayan oyuncuları da takımdan göndermek için yoğun mesai harcadı. Lens ve Douglas gibi isimlerle ayrılık konusunda görüşen yönetim anlaşma sağlayamadı. Ancak genç oyuncuYalçın, Cenk transferinin ardında kiralık olarak Lecce’ye gönderildi. Öte yandan kadroda düşünülmeyenile de anlaşmaya varıldı.

Mirin ile karşılıklı sözleşme feshi konusunda anlaşan yönetim oyuncuya fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek. Siyah beyazlılar ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mirin’in bu sezon maaşı 1 milyon 275 bin Euro’dan kurtuldu. Beşiktaş cephesi bu anlaşmayla 525 bin Euro daha az ödeme yapmış oldu.