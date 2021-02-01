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Beşiktaş'ta Mirin'in sözleşmesi feshedildi, Güven Lecce'ye kiralandı

Devre arası transferinde sıcak anlar yaşanıyor. Beşiktaş transferin son gününde Mirin ve Güven Yalçın’ı gönderdi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 16:50
Beşiktaş'ta Mirin'in sözleşmesi feshedildi, Güven Lecce'ye kiralandı
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Devre arası transferinde kadrosuna Cenk Tosun’u katan Beşiktaş, kadroda yer almayan oyuncuları da takımdan göndermek için yoğun mesai harcadı. Lens ve Douglas gibi isimlerle ayrılık konusunda görüşen yönetim anlaşma sağlayamadı. Ancak genç oyuncu Güven Yalçın, Cenk transferinin ardında kiralık olarak Lecce’ye gönderildi. Öte yandan kadroda düşünülmeyen Mirin ile de anlaşmaya varıldı.

Mirin ile karşılıklı sözleşme feshi konusunda anlaşan yönetim oyuncuya fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek. Siyah beyazlılar ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mirin’in bu sezon maaşı 1 milyon 275 bin Euro’dan kurtuldu. Beşiktaş cephesi bu anlaşmayla 525 bin Euro daha az ödeme yapmış oldu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMirinGüven
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