Beşiktaş’ta Lens ve Douglas’a talipler var

Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak hayal kırıklığı yaratan iki ismi Lens ve Douglas’a Süper Lig’den teklifler geliyor. Sergen Yalçın’ın takımda düşünmediği her iki oyuncuyla da yolların ayrılması beklenirken, siyah beyazlı yönetim gelen teklifleri değerlendiriyor.
2 sezon önce Barcelona’dan bedelsiz olarak transfer edilen Douglas ise siyah beyazlı formayla iki sezonda sadece 7 maça çıktı. Douglas için ise Yeni Malatyaspor’un devrede olduğu söyleniyor.
Son Güncelleme: 21.07.2021 11:31