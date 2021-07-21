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Beşiktaş’ta Lens ve Douglas’a talipler var

Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen iki oyuncuya talip çıktı. Siyah beyazlıların uzun süredir takımdan göndermek istediği Douglas ve Lens’e Süper Lig’den teklifler geldi. Siyah beyazlı yönetim iki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31
Beşiktaş’ta Lens ve Douglas’a talipler var
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Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak hayal kırıklığı yaratan iki ismi Lens ve Douglas’a Süper Lig’den teklifler geliyor. Sergen Yalçın’ın takımda düşünmediği her iki oyuncuyla da yolların ayrılması beklenirken, siyah beyazlı yönetim gelen teklifleri değerlendiriyor.

Geçen sezonu Karagümrük’te kiralık olarak geçiren Lens’e yine Karagümrük’ten teklif gelirken, Karagümrük oyuncunun 2 milyon Euro olan maaşının 300 bin Euro’sunu ödemeyi teklif etti. Beşiktaş yönetimi ise 500 bin Euro ödenmesini istiyor. Lens 2018 yılında Beşiktaş’a 4.8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

2 sezon önce Barcelona’dan bedelsiz olarak transfer edilen Douglas ise siyah beyazlı formayla iki sezonda sadece 7 maça çıktı. Douglas için ise Yeni Malatyaspor’un devrede olduğu söyleniyor.


Son Güncelleme: 21.07.2021 11:31
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDouglasLens
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