Beşiktaş'ta Larin'e 3 milyon Euroluk teklif!

Bu sezon gösterdiği performans ile yıldızı parlayan ve pek çok kulübün transfer listesinde yer alan Beşiktaşlı Larin için resmi teklif yapıldığı açıklandı.

Cyle Larin için Fransa’dan Dijon’un transfer listesinde yer alan Larin’e Nantes’ten resmi teklif yapıldı. Dijon’un teklif sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken Beşiktaş’ın 3 milyon euroluk teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Larin’in menajeri Tenorio aracılığıyla Beşiktaş ile iletişime geçen Nantes yaptığı 3 milyon Euorluk teklifin reddedildiğini açıkladı.

Beşiktaş Larin için 7 – 10 milyon Euro bir bonservis beklerken 25 yaşında olan orta saha oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında son bulacak. Beşiktaş ise başarılı oyuncu ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

İlk geldiğinde yıllık 1,6 milyon Euro maaşa imza atan daha sonrasında 400 bin Euro indirim yapan Larin Beşiktaş’tan yıllık 1,2 milyon Euro maaş almaktadır. Ara transfer döneminde adı yabancı takımlarla anılan Beşiktaşlı Larin, Ocak ayında takımdan ayrılmak istemediğini açıklamıştı.