Beşiktaş’ta Larin krizi! Takımdan ayrılıyor

Geçen sezon lig ve kupayı kazanan’ta takımın en önemli isimlerinden biri olan Cyle, yeni sezon öncesi kulübün sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmıyor. Siyah beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşmesi kalan Larin, yeni sezon öncesinde transfer yapmak istiyor.

Beşiktaş yönetimi sözleşme uzatmayan Kanadalı golcüden bonservis elde etmek için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Siyah beyazlı yönetim Larin için 8 milyon Euro beklerken, Larin ile Marsilya, Rennes ve Bordeaux gibi Fransız ekipleri ilgileniyor.