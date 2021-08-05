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Beşiktaş’ta Larin krizi! Takımdan ayrılıyor

Beşiktaş’ta geçen sezonun yıldızı Cyle Larin krizi yaşanıyor. Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve sözleşme uzatmaya yanaşmayan Larin takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim gelen teklifleri değerlendiriyor.

05 Ağustos 2021 Perşembe 16:24
Beşiktaş’ta Larin krizi! Takımdan ayrılıyor
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Geçen sezon lig ve kupayı kazanan Beşiktaş’ta takımın en önemli isimlerinden biri olan Cyle Larin, yeni sezon öncesi kulübün sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmıyor. Siyah beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşmesi kalan Larin, yeni sezon öncesinde transfer yapmak istiyor.

Beşiktaş yönetimi sözleşme uzatmayan Kanadalı golcüden bonservis elde etmek için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Siyah beyazlı yönetim Larin için 8 milyon Euro beklerken, Larin ile Marsilya, Rennes ve Bordeaux gibi Fransız ekipleri ilgileniyor.


Son Güncelleme: 05.08.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
LarinBeşiktaş
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