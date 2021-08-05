Beşiktaş’ta Larin krizi! Takımdan ayrılıyor

05 Ağustos 2021 Perşembe 16:24
Geçen sezon lig ve kupayı kazanan Beşiktaş
’ta takımın en önemli isimlerinden biri olan Cyle Larin
, yeni sezon öncesi kulübün sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmıyor. Siyah beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşmesi kalan Larin, yeni sezon öncesinde transfer yapmak istiyor.
Beşiktaş yönetimi sözleşme uzatmayan Kanadalı golcüden bonservis elde etmek için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Siyah beyazlı yönetim Larin için 8 milyon Euro beklerken, Larin ile Marsilya, Rennes ve Bordeaux gibi Fransız ekipleri ilgileniyor.
Son Güncelleme: 05.08.2021 16:24
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