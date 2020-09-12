İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Beşiktaş'ta korona virüs vakası! Sergen Yalçın'ın testi pozitif çıktı!

Korona virüs Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı da vurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada başarılı teknik adamın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 16:51
Beşiktaş'ta korona virüs vakası! Sergen Yalçın'ın testi pozitif çıktı!
Takip Et:

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, korona virüs sıkıntısı yaşanıyor. Siyah Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre A takım teknik direktörü Sergen Yalçın’ın korona virüse yakalandığı belirtildi. Teste giren başarılı teknik adamın test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Beşiktaş kulübü, deneyimli teknik adamın karantinaya girdiğini açıkladı.


Salgını hafif bir şekilde geçirdiği açıklanan Sergen Yalçın’ın Trabzonspor maçında takımın başında olmayacağı duyurulurken, başarılı hocanın salgın prosedürleri gereğince izolasyona gireceği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan protokollere tabi tutulacak olan Sergen Yalçın, 14 günlük karantina sürecine girecek.

Kulüp doktoru tarafından yapılan açıklama taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutulurken, Sergen Yalçın’a taraftarlardan büyük destek geldi. Başarılı teknik adama destek olan taraftarlar, en kısa sürede teknik adamın iyileşip takımın başına dönmesini temenni etti.



Son Güncelleme: 12.09.2020 16:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınKorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da gözler Javier Pastore'de
Galatasaray'da gözler Javier Pastore'de
Mbaye Diagne Gazişehir FK maçının kadrosuna dahil edildi
Mbaye Diagne Gazişehir FK maçının kadrosuna dahil edildi
Trabzonspor'dan Sörloth'un durumuyla ilgili açıklama geldi
Trabzonspor'dan Sörloth'un durumuyla ilgili açıklama geldi
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin santraforu Frey'den galibiyet açıklaması!
Fenerbahçe'nin santraforu Frey'den galibiyet açıklaması!
Hatayspor Adama Traore'yi renklerine bağlıyor
Hatayspor Adama Traore'yi renklerine bağlıyor

Popüler Haberler

2020 yılı Kanada asgari ücreti
BİM aktüel kataloğu 18 Eylül – 25 Eylül 2020 indirimli ürünler listesi
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2020
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Wayfair kayıp çocuklar nerede? Pizza Gate skandalı nedir? Pizza Gate skandalı nasıl ortaya çıktı?
Ölüm aylığını kimler alabilir? 2020 ölüm aylığı başvurusu için gerekli şartlar
Ahmet Kural düğünü ne zaman olacak? Ahmet Kural Gizem Çelik ile evlilik kararı aldı
EGM 10 Bin polis alımı ne zaman yapılacak? 10 bin polis alımında adaylarda aranan genel şartlar ne?
Hazal Subaşı kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır? 2020
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.