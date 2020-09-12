Beşiktaş'ta korona virüs vakası! Sergen Yalçın'ın testi pozitif çıktı!

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, korona virüs sıkıntısı yaşanıyor. Siyah Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre A takım teknik direktörü Sergen Yalçın’ın korona virüse yakalandığı belirtildi. Teste giren başarılı teknik adamın test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Beşiktaş kulübü, deneyimli teknik adamın karantinaya girdiğini açıkladı.

Salgını hafif bir şekilde geçirdiği açıklanan Sergen Yalçın’ın Trabzonspor maçında takımın başında olmayacağı duyurulurken, başarılı hocanın salgın prosedürleri gereğince izolasyona gireceği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan protokollere tabi tutulacak olan Sergen Yalçın, 14 günlük karantina sürecine girecek.

Kulüp doktoru tarafından yapılan açıklama taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutulurken, Sergen Yalçın’a taraftarlardan büyük destek geldi. Başarılı teknik adama destek olan taraftarlar, en kısa sürede teknik adamın iyileşip takımın başına dönmesini temenni etti.