Beşiktaş'ta Kamil Grosicki Sesleri

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Deneyimli ve Türkiye Ligi’ni bilen oyuncuları kadrosuna katmayı düşünen Siyah Beyazlı camia, bir dönem Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki’yi gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon West Bromwich takımında yer alan Kamil Grosicki ile görüşmeler halinde olan Beşiktaş’ın, Polonyalı oyuncu ile her konuda anlaştığı iddia edildi. 4 yıl boyunca Sivasspor’da oynayan başarılı kanat oyuncusu son olarak İngiltere’de Championship’te futbol hayatına devam ediyor.

Beşiktaş açıklaması

32 yaşında olan Kamil Grosicki geçtiğimiz sezon çıktığı 44 müsabakada 9 gol atmış ve 7 asist yapmıştır.

Beşiktaş ile adı sıkça anılmaya başlanan Polonyalı yıldız futbolcu Kamil Grosicki, Twitter hesabı üzerinden transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Eşi ile tatile çıktığını aktaran Grosicki, İstanbul’da yalnızca tatil nedeniyle bulunduğunu dile getirdi.