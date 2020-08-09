İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...

Beşiktaş'ta Kamil Grosicki Sesleri

Yeni sezona iyi bir kadro hazırlama çalışmaları içerisinde bulunan Beşiktaş, gözünü Kamil Grosicki'ye dikti. Bir zamanlar Sivasspor'da da oynayan kanat oyuncusu ile Siyah Beyazlı ekibin her konuda anlaştığı iddia edildi.

09 Ağustos 2020 Pazar 15:56
Beşiktaş'ta Kamil Grosicki Sesleri
Takip Et:

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Deneyimli ve Türkiye Ligi’ni bilen oyuncuları kadrosuna katmayı düşünen Siyah Beyazlı camia, bir dönem Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki’yi gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon West Bromwich takımında yer alan Kamil Grosicki ile görüşmeler halinde olan Beşiktaş’ın, Polonyalı oyuncu ile her konuda anlaştığı iddia edildi. 4 yıl boyunca Sivasspor’da oynayan başarılı kanat oyuncusu son olarak İngiltere’de Championship’te futbol hayatına devam ediyor.


32 yaşında olan Kamil Grosicki geçtiğimiz sezon çıktığı 44 müsabakada 9 gol atmış ve 7 asist yapmıştır.

Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş ile adı sıkça anılmaya başlanan Polonyalı yıldız futbolcu Kamil Grosicki, Twitter hesabı üzerinden transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Eşi ile tatile çıktığını aktaran Grosicki, İstanbul’da yalnızca tatil nedeniyle bulunduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 09.08.2020 15:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferKamil Grosicki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rivaldo'dan çarpıcı açıklamalar
Rivaldo'dan çarpıcı açıklamalar
Nicolas Anelka'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama
Nicolas Anelka'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama
Barcelona Napoli'yi ağırlıyor
Barcelona Napoli'yi ağırlıyor
Hollandalı golcü Wolfswinkel Samsunspor yolcusu
Hollandalı golcü Wolfswinkel Samsunspor yolcusu
Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya
Bayern Münih ile Chelsea karşı karşıya
Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Popüler Haberler

Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Star Tv'de yeni başlayacak dizi ve programlar
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 9 Ağustos 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
İftarda Nasıl Dua Edilir? Sahurda Nasıl Dua Edilir? İftar ve Sahur Duası
TOKİ İstanbul 2020 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 milyon 200 bin kişi başvuruda bulundu!
Kredi Notu Sorgulama İşlemleri (Kredi Notu Nasıl Sorgulanır)
Meflokin nedir? Rusya’nın Covid-19 Korona virüs için geliştirdiği ilaç ne zaman kullanılacak?
Aloe Vera bitkisi nasıl yetiştirilir? Aloe Vera bitkisi faydaları ve kullanım alanları nedir?
BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.