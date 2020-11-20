Beşiktaş'ta Jack Wilshere sesleri

İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş’ın son olarak West Ham United forması giyen Jack Wilshere ile ilgilendiği yazıldı. İngiliz futbolcu yaşadığı sakatlıkların ardından isteği seviyeye çıkamamış ve yaz döneminde kulübüyle olan sözleşmesini feshetmişti.
Siyah beyazlı kulübün Dorukhan Toköz ile sözleşme yenileyememesi ve genç oyuncunun yerine Wilshere ile anlaşabileceği de iddialar arasında yer alıyor.
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde West Ham kulübüne bir veda açıklaması yayınlamış ve açıklamasında “28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım." İfadelerini de kullanmıştı.
Son Güncelleme: 20.11.2020 21:06