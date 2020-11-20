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Beşiktaş'ta Jack Wilshere sesleri

Beşiktaş’ta genç oyuncu Dorukhan Toköz’ün sözleşme görüşmeleri tıkandı. Siyah beyazlı kulüp Toköz’ün yerine sürpriz bir ismi gündem aldı.

20 Kasım 2020 Cuma 21:06
Beşiktaş'ta Jack Wilshere sesleri
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İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş’ın son olarak West Ham United forması giyen Jack Wilshere ile ilgilendiği yazıldı. İngiliz futbolcu yaşadığı sakatlıkların ardından isteği seviyeye çıkamamış ve yaz döneminde kulübüyle olan sözleşmesini feshetmişti.


28 yaşındaki oyuncunun yeniden çıkış yapmak istediği ve oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği yazılırken oyuncuyla İskoç ekibi Rangers ile Beşiktaş’ın ilgilendiği yazıldı.

Siyah beyazlı kulübün Dorukhan Toköz ile sözleşme yenileyememesi ve genç oyuncunun yerine Wilshere ile anlaşabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde West Ham kulübüne bir veda açıklaması yayınlamış ve açıklamasında “28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım." İfadelerini de kullanmıştı.



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşWilshere
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