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Beşiktaş’ta iki isim gündemde

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı yöneticilerin transfer gündeminde iki isim yer alıyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:22
Beşiktaş’ta iki isim gündemde
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Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı. Bu nedenle geniş bir kadroya sahip olmak isteyen siyah beyazlı yöneticiler, scout ekibine kaliteli oyuncular bulması konusunda talimatlar verdi.

Bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar’ın yüksek bir ücret istemesi nedeniyle farklı isimlere yönelenen Beşiktaş, altenatif oyuncular için girişimlere başladı.

Bazı iddialara göre teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetime verdiği transfer raporunda Norwich’in Finlandiyalı golcüsü Teemu Pukki ile Fransa’nın Nantes takımında forma giyen Kolo Muani yer alıyor. Aboubakar ile anlaşılamaması halinde bu iki futbolcudan birisinin takıma katılması için girişimler başlayacak.

İç transferde ise şampiyonluğun mimarlarından Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier konusunda oyuncuların kulüpleriyle olan görüşmeler sürüyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:22
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTeemu PukkiTransfer
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