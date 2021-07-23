Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yerine Pablo Sarabia

23 Temmuz 2021 Cuma 12:24
Geçen sezon takımı şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş
transferde olumsuz ilerleyen süreç nedeniyle altenatif isimlere yöneldi. Siyah beyazlı yönetim Ghezzal’ın yerine İspanyol yıldız Pablo Sarabia
’yı gündemine aldı.
Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici ve aynı zamanda başkan yardımcısı olan Erdal Torunoğulları İspanyol yıldızın menajeriyle bizzat görüştü. PSG forması giyen Sarabia Fransız ekibinin yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor.
Son Güncelleme: 23.07.2021 12:24
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