İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yerine Pablo Sarabia

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Ghezzal’ın alternatifi bulundu. Siyah beyazlılar İspanyol yıldız Pablo Sarabia için harekete geçti. Başkan yardımcısı Erdal Torunoğulları Pablo Sarabia ile bizzat görüşecek.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:24
Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yerine Pablo Sarabia
Takip Et:

Geçen sezon takımı şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş transferde olumsuz ilerleyen süreç nedeniyle altenatif isimlere yöneldi. Siyah beyazlı yönetim Ghezzal’ın yerine İspanyol yıldız Pablo Sarabia’yı gündemine aldı.

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici ve aynı zamanda başkan yardımcısı olan Erdal Torunoğulları İspanyol yıldızın menajeriyle bizzat görüştü. PSG forması giyen Sarabia Fransız ekibinin yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor.


Son Güncelleme: 23.07.2021 12:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SarabiaBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?

Popüler Haberler

Hafta sonu 24 Temmuz 2021 Cumartesi açık noter var mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında ne var?
2021 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.