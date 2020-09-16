Beşiktaş'ta forvet transferinde B planını hazırladı:

Beşiktaş’ın Nikola Kalinic transferinin olmaması halinde devreye sokacağı B planın adı Dyego Sousa. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Hırvat oyuncu Kalinic transfer edilemezse, Brezilyalı oyuncu transfer edilecek. Beşiktaş yönetimi Hırvat golcüyle anlaşsa da kulübü Atletico Madrid ile pazarlıklar sürüyor.

Altenatif olarak belirlendi

Aralık ayında sona eriyor

Beşiktaşlı yöneticiler Kalinic transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Dyego Sousa’ya yöneleceklerini söyledi. Brezilyalı oyuncu geçen sezonu Çin Kulübü Shenzhen’de geçirmişti.

31 yaşındaki Sambacının sözleşmesinin Aralık ayında bitecek olması Beşiktaş’ın bu transferde elini güçlendiriyor.

Görüşmeler hemen başlayacak

Siyah beyazlı ekipte Kalinic transferinin gerçekleşmemesi halinde Benfica ile masaya oturacak ve Dyego Sousa transferini bitirecek. 31 yaşındaki oyuncu devre arasında Çin’e kiralanmıştı.