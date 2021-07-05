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Beşiktaş’ta forvet için son aday Luuk de Jong

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta son aday Luuk de Jong oldu. Siyah beyazlı yönetim Hollandalı golcü için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın 30 yaşındaki golcüyü çok istiyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:17
Beşiktaş’ta forvet için son aday Luuk de Jong
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Aboubakar’ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışları başlamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan kara kartal yıldız bir golcüyü takıma katmak istiyor.

Siyah beyazlı yönetim son olarak forvet için Luuk de Jong’u gündemine aldı. İspanyol ekibi Sevilla’da forma giyen 30 yaşındaki de Jong’un kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak Sevilla’da istediği süreleri bulamayan Hollandalı oyuncu daha çok süre alacağı bir ekibe gitmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ilk etapta kiralamak istiyor. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Sevilla ile 47 maça çıkarken bu maçlarda 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde PSV Eindhoven, Newcastle United, Twente gibi takımlarda forma giyen tecrübeli golcü 2018-19 sezonunda forma giydiği PSV ile Hollanda Ligi’nde 26 gol atarak gol kralı olmuştu.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
Luuk De JongBeşiktaş
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