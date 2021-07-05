Beşiktaş’ta forvet için son aday Luuk de Jong

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Aboubakar’ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışları başlamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan kara kartal yıldız bir golcüyü takıma katmak istiyor.
Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ilk etapta kiralamak istiyor. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Sevilla ile 47 maça çıkarken bu maçlarda 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde PSV Eindhoven, Newcastle United, Twente gibi takımlarda forma giyen tecrübeli golcü 2018-19 sezonunda forma giydiği PSV ile Hollanda Ligi’nde 26 gol atarak gol kralı olmuştu.
Son Güncelleme: 05.07.2021 15:17