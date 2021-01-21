Beşiktaş'ta forvet için ilk hedef Hulk

Forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Mandzukic’i gündemine almış ancak yüksek ücret talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Siyah beyazlılar 1.5 milyon Euro olan limitlerini arttırmak için Lens, Mirin ve Douglas gibi kadroda yer almayan isimleri göndererek limiti artırmak istiyor.
Beşiktaşlı yöneticilerin imza parasını kabul etmediği söylenirken, limitin artması halinde yıllık ücret konusunda bir anlaşma olabileceğini oyuncuya iletti. Siyah beyazlılar Hulk ile anlaşılmaması halinde Ighalo, Koita ve Ahmed Kutucu gibi isimleri de gündeminde tutuyor.
Son Güncelleme: 21.01.2021 16:32