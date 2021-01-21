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Beşiktaş'ta forvet için ilk hedef Hulk

Devre arasında kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş’ta hedef 34 yaşındaki golcü Hulk. Siyah beyazlı yönetim oyuncu ve menajeriyle temasa geçti.

21 Ocak 2021 Perşembe 16:32
Beşiktaş'ta forvet için ilk hedef Hulk
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Forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Mandzukic’i gündemine almış ancak yüksek ücret talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Siyah beyazlılar 1.5 milyon Euro olan limitlerini arttırmak için Lens, Mirin ve Douglas gibi kadroda yer almayan isimleri göndererek limiti artırmak istiyor.

Limit sorunun çözülmesinin ardından forvet için ilk aday Hulk olarak görülüyor. Siyah beyazlı yönetim 34 yaşındaki yıldız oyuncuyla temasa geçti. Yapılan ilk görüşmede yıllık 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaşlı yöneticilerin teklifini karşı olarak Hulk 3 milyon Euro ve imza parası talebinde bulundu.

Beşiktaşlı yöneticilerin imza parasını kabul etmediği söylenirken, limitin artması halinde yıllık ücret konusunda bir anlaşma olabileceğini oyuncuya iletti. Siyah beyazlılar Hulk ile anlaşılmaması halinde Ighalo, Koita ve Ahmed Kutucu gibi isimleri de gündeminde tutuyor.



Son Güncelleme: 21.01.2021 16:32
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BeşiktaşHulk
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