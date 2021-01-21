Beşiktaş'ta forvet için ilk hedef Hulk

Forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Mandzukic’i gündemine almış ancak yüksek ücret talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Siyah beyazlılar 1.5 milyon Euro olan limitlerini arttırmak için Lens, Mirin ve Douglas gibi kadroda yer almayan isimleri göndererek limiti artırmak istiyor.

Limit sorunun çözülmesinin ardından forvet için ilk adayolarak görülüyor. Siyah beyazlı yönetim 34 yaşındaki yıldız oyuncuyla temasa geçti. Yapılan ilk görüşmede yıllık 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaşlı yöneticilerin teklifini karşı olarak Hulk 3 milyon Euro ve imza parası talebinde bulundu.

Beşiktaşlı yöneticilerin imza parasını kabul etmediği söylenirken, limitin artması halinde yıllık ücret konusunda bir anlaşma olabileceğini oyuncuya iletti. Siyah beyazlılar Hulk ile anlaşılmaması halinde Ighalo, Koita ve Ahmed Kutucu gibi isimleri de gündeminde tutuyor.