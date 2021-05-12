Beşiktaş'ta Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a çağrı!

Beşiktaş Kadın Futbol Takım teknik direktörü Bahar Güvenç’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a çağrı da bulunan Beşiktaş kadın futbol takımı sorumlusu Bahar Güvenç büyük kulüplerin kadın futbol takımı kurmaları gerektiği çağrısında bulundu.

D-Smart ekranlarında yayınlanan Bol’ca Futbol programında açıklamalarda bulunan Beşiktaş kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Güvenç açıklamalarda bulundu. Kadın futbolunun gelişmesi gerektiğinin altını çizen Güvenç Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un çalışmalara başlayarak rakiplerimizin takım kurmaları en büyük hayalim dedi.