Beşiktaş’ta David Okereke sürprizi

Golcü arayışların sürdüren, Club Brugge forması giyen David’yi gündemine aldı. Diego Costa, Luuk de Jong ve birçok isimle görüşen ancak sonuca varamayan Beşiktaş yönetimi son olarak Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki golcü Okereke ile temasa geçti.

23 yaşındaki Nijeryalı golcü hızı ve fiziğiyle öne çıkıyor. Belçika liginde oldukça başarılı bir grafik çizen genç golcüye İspanya ve İtalya’dan da talipler bulunuyor. Beşiktaş yönetimi genç golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.