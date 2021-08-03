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Beşiktaş’ta David Okereke sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta öncelik golcüye verildi. Birçok isimle görüşen ancak sona yaklaşamayan siyah beyazlılar son olarak David Okereke ile temasa geçti. 23 yaşındaki Nijeryalı golcü için kiralık teklifi yapılacak.

03 Ağustos 2021 Salı 13:50
Beşiktaş’ta David Okereke sürprizi
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Golcü arayışların sürdüren Beşiktaş, Club Brugge forması giyen David Okereke’yi gündemine aldı. Diego Costa, Luuk de Jong ve birçok isimle görüşen ancak sonuca varamayan Beşiktaş yönetimi son olarak Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki golcü Okereke ile temasa geçti.

23 yaşındaki Nijeryalı golcü hızı ve fiziğiyle öne çıkıyor. Belçika liginde oldukça başarılı bir grafik çizen genç golcüye İspanya ve İtalya’dan da talipler bulunuyor. Beşiktaş yönetimi genç golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.


Son Güncelleme: 03.08.2021 13:50
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Anahtar Kelimeler:
OkerekeBeşiktaş
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