Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Aboubakar neden yok, sakatlıkları ne? Cyle Larin ve Aboubakar ne zaman dönecek?

Süper Lig şampiyonluk yarışında son haftalarda kayıp verse de ligin zirvesinde yer almayadevam eden Beşiktaş’ta Cyle Larin ve Aboubakar’ın sakatlıkları merak edilmeye devam ediyor. Taraftarlar oyuncuların sakatlıklarını merak ederken Kayserispor maçı öncesinde oyuncularının sağlık durumları araştırılıyor.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında Larin ve Aboubakar’ın yokluğunda maçtan berabere ayrılan Beşiktaş açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, ‘Futbolcumuz Clyle Larin'in Sivasspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı yaralanma sonrasında gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.’ Dedi.

Beşiktaş’ta Aboubakar ve Atiba’da yok

Larin dışında Beşiktaş’ta Aboubakar ve Atiba’nın da olmayışı hücum hattında büyük sorunlar yaşıyor. Larin bu sezon çıktığı 33 maçta 15 gol atarken 6 asist desteği sağladı. 26 yaşında ki oyuncu tüm resmi maçlarda 39 maça çıkarken 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.