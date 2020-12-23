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Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükselmeye devam ediyor!

Everton'un ara transfer döneminde forvet transferi yapacağı belirtilirken forma şansını kaybeden Cenk Tosun ile Beşiktaş ilgilenmeye başladı. Transfer satı alma olarak gerçekleşmese bile Beşiktaş'ın amacı Cenk Tosun'un yuvaya dönmesini sağlamak.

23 Aralık 2020 Çarşamba 01:16
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükselmeye devam ediyor!
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Ara transfer döneminde eksiklerini gidermek için hazırlıklarına devam eden Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. Son haftalarda aldığı galibiyetler ile şampiyonluk yolunda önemli adımlar atan Beşiktaş’a Premier Lig’te Everton forması giyen Cenk Tosun’un dönebileceği açıklandı.

Vincent Aboubakar’ın yanına önemli bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş’ta adaylar bir bir belirlenirken transfer bombası Cenk Tosun ile patlatılmak istemiyor.

Lige kötü başlayan Beşiktaş Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında yükselişe geçmiş ve üst sıralarda ki konumu ile şampiyonluk adaylarından birisi haline geldi.

Sakatlık endişesi nedeni ile Aboubakar’ı çok yormak istemeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yöneticilerden bir forvet transferi yapmalarını istedi. İspanya spor basınına göre ise Beşiktaş’ın Cenk Tosun’u Ocak ayında kiralayacak olması.

Everton ara transfer döneminde forvet transferi yapacağını duyurduktan sonra forma şansını iyiden iyiye kaybeden Cenk Tosun için Beşiktaş’ın harekete geçtiği açıklandı. Satın alma durumu olmasa bile Beşiktaş’ın eski oyuncusunu kiralama yoluna gideceği belirtildi.



Son Güncelleme: 23.12.2020 01:16
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Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunEvertonBeşiktaşTransferDönüyor
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