Beşiktaş'ta Cenk Tosun Fenerbahçe derbisine yetişecek

Devre arasında eski takımı Beşiktaş’a geri dönen Cenk Tosun çıktığı ilk maçta iki gol birden atmış ancak maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dizinde ödem oluştuğu öğrenilen Cenk Tosun bir süredir kadroda yer almıyordu.
Cenk’in sakatlığının ardından 1 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmış ancak golcü oyuncu 3 haftadır takımdan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde fizik olarak da geriye giden Cenk tedavisinin yanı sıra özel programlar dahilinde çalışmalarına devam ediyor.
Son Güncelleme: 09.03.2021 11:44