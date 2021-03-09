Beşiktaş'ta Cenk Tosun Fenerbahçe derbisine yetişecek

Devre arasında eski takımı Beşiktaş’a geri dönen Cenk Tosun çıktığı ilk maçta iki gol birden atmış ancak maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dizinde ödem oluştuğu öğrenilen Cenk Tosun bir süredir kadroda yer almıyordu.

Ligde yoğun fikstür nedeniyle Cenk’in dönmesine önem veriliyor. Bu kapsamda teknik direktör Sergen Yalçın Cenk’in Fenerbahçe derbisine kadar hazır hale gelmesini istedi. Tedavisine devam eden yıldız golcünün Başakşehir maçında riske edilmeyeceğini ve 21 Mart tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişmesi öne çıktı.

Cenk’in sakatlığının ardından 1 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmış ancak golcü oyuncu 3 haftadır takımdan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde fizik olarak da geriye giden Cenk tedavisinin yanı sıra özel programlar dahilinde çalışmalarına devam ediyor.